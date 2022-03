Giovedì 10 marzo 2022 - 20:46

Nasce Task Force per rilancio e rigenerazione del Mediterraneo

Da Camera Forense Ambientale con RemTech Expo

Milano, 10 mar. (askanews) – La nascita di una Task Force con l’obiettivo di sviluppare, promuovere, facilitare confronti, studi, ricerche, proposte, dando voce a esperti tecnici, giuristi, economisti ma anche a diplomatici, politici e giornalisti, al mondo imprenditoriale, sul tema del rilancio dell’area del Mediterraneo con riferimento alla rigenerazione e riqualificazione dei territori. Un’iniziativa promossa dalla Camera Forense Ambientale, punto di riferimento in Italia nel settore degli studi, della formazione ed aggiornamento professionale giuridico- ambientale, in collaborazione con RemTech Expo. Hub Tecnologico Ambientale internazionale e permanente specializzato sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori e Assoil school realtà operante nel settore “Beni e Servizi di Assorisorse per offrire qualificazione e competenze nel settore dell’energia”.Il 16, 17 e 18 giugno prossimi le date fissate per il primo appuntamento degli Stati Generali del Mediterraneo per la Rigenerazione dei territori.“La Basilicata – ha dichiarato Cinzia Pasquale – è area centrale per le politiche ambientali del Mediterraneo non solo da un punto di vista geografico ma anche perchè sede di importanti giacimenti Oil&Gas. Da qui l’idea di partire proprio per approfondire e proporre in maniera puntuale, con l’adeguato supporto di competenze tecniche, e con il coinvolgimento degli stakeholders, efficaci politiche energetiche ed azioni volte alla rigenerazione sostenibile dei territori”.“La sigla di questo importante accordo – ha aggiunto Silvia Paparella – sancisce l’avvio di un percorso fondamentale che vede la nascita di un vero e proprio centro di studio, di elaborazione e di sviluppo che, a partire dalla Basilicata, abbraccia i Paesi del bacino del Mediterraneo sui temi della rigenerazione dei territori, definendo obiettivi comuni, delineando proposte e generando nuove opportunità di rilancio”.“Assoil – ha concluso Pasquale Criscuolo – ha maturato negli anni il convincimento che una governance condivisa in grado di aggregare interessi diversi e di fornire servizi specialistici a supporto delle attività e delle imprese di un territorio sia fondamentale per loro reciproco sviluppo. Crediamo che la sottoscrizione di questo protocollo possa sostenere un ambizioso progetto di crescita e di espansione, creando possibilità di interlocuzione e scambi tra soggetti qualificati, favorendo legami di rete tra attori pubblici e privati non solo del territorio, migliorando l’efficacia di futuri interventi nell’ottica di diffusione di best practice e innovazione”.