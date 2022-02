Sabato 26 febbraio 2022 - 16:16

In migliaia in piazza a Milano al grido di “stop war”

Un grande corteo è partito dal castello verso il Duomo

Milano, 26 feb. (askanews) – Milano scende di nuovo in piazza per chiedere la fine della guerra d’invasione della Russia in Ucraina e una via diplomatica per costruire la pace. Su invito dei collettivi studenteschi, dell’Arci, dell’Anpi, dei Sentinelli, di Emergency, di Fridays for Future, dei Verdi, del Prc e di Sinistra italiana, oltre che di alcuni centri sociali, dei sindacati di base e di diverse realtà della società civile oltre ad associazioni pacifiste e antirazziste, in migliaia si sono ritrovati a partire dalle 14.30 tra piazza Cairoli e il Castello Sforzesco.La manifestazione, aperta da una gigantesca bandiera della pace sorretta soprattutto da donne e bambini, ha iniziato a muoversi verso le 15.30 diretta in piazza del Duomo, dove si sono già ritrovati un centinaio di cittadini ucraini (che fanno parte della numerosa comunità che vive in Lombardia) che con bandiere e striscioni in italiano e cirillico stanno lanciando slogan contro il leader russo Putin.Aer