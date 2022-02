Mercoledì 23 febbraio 2022 - 13:14

Ambiente, allarme Protezione civile: 150 giorni siccità all’anno

Oggi webinar, i dati e le soluzioni

Roma, 23 feb. (askanews) – In Italia i periodi di siccità sono passati, in media, da 40 a oltre 150 giorni l’anno. Il dato è emerso nel corso del webinar ‘Sapiens Tecnologici’, coordinato da Mario Tozzi che si è tenuto nella sede della Protezione civile, con la partecipazione del capo dipartimento Fabrizio Curcio. I webinar sono propedeutici alla seconda edizione di ‘Earth Technology Expo’ in programma a Firenze dal 5 all’8 ottobre 2022.Curcio ha lanciato l’allarme sul trend negativo (probabilmente peggiore del 2016-2017) delle precipitazioni degli ultimi mesi. Dal Po al distretto del Tevere, già oggi in crisi gravissima di risorsa e con il Sud e le isole dove l’aumento di aree in aridità è ormai costante come lo stato di severità idrica.L’Associazione Nazionale dei Consorzi di bonifica, su dati CNR, proietta rischio di inaridimento sul 70% dei suoli agricoli disponibili della Sicilia, 58% del Molise, 57% della Puglia, 55% della Basilicata, fra il 30% e il 50% di Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, e quote minori nelle altre regioni.Curcio ha precisato che il deficit idrico è stato ricompreso nell’ambito delle attività di competenza del Servizio Nazionale di protezione civile.Nel webinar sono state mostrate le soluzioni possibili, dalla realizzazione dei 2000 invasi capillarmente in tutta Italia, al recupero e trattamento delle acque reflue, alla messa a punto dell’efficienza dell’utilizzo d’acqua in agricoltura, infine alla dissalazione, ancora poco usata.