Martedì 22 febbraio 2022 - 12:08

Agenas: stabile al 10% l’occupazione delle terapie intensive in Italia

I reparti dell'area medica sono occupati al 20%

CONDIVIDI SU:





















Roma, 22 feb. (askanews) – Stabile al 10% la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti con Covid-19. Lo evidenziano i dati Agenas aggiornati a ieri. Stabile al 20% anche l’occupazione dei reparti di area medica. Si segnala una crescita in Calabria, che raggiunge il 14% di occupazione delle intensive e il 31% per le aree mediche.Percentuali più alte in terapia intensiva rispetto alle altre regioni si registrano nel Lazio (16%), Calabria (14%), Sardegna (13%), Marche e Val d’Aosta (12%), Emilia Romagna con Liguria, Puglia e Sicilia (11%).Mpd/Pie