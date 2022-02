Venerdì 18 febbraio 2022 - 08:51

Incendio su una nave tra la Grecia e Brindisi, nessuna vittima

A bordo 237 passeggeri e 51 membri equipaggio

Roma, 18 feb. (askanews) – Un incendio è scoppiato su una nave di linea battente bandiera italiana nel Mar Ionio con 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio a bordo, mentre viaggiava tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. Lo riporta l’Afp. Per il momento non sono state segnalate vittime.Il capitano della nave Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la barca e sul posto sono state inviate tre motovedette e tre rimorchiatori della guardia costiera, riferiscono fonti citate dall’agenzia.L’incidente si è verificato al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra la Grecia e l’Albania. Le cause dell’incendio non sono ancora note ed è stata aperta un’indagine, secondo la guardia costiera greca.Un pattugliatore della guardia di finanza italiana è intervenuto nell’operazione di salvataggio dei 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio dell’Euroferry Olympia della Grimaldi Lines. E’ scoppiato un incendio a bordo mentre la nave viaggiava tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi.Rbr/Pie