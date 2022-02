Venerdì 18 febbraio 2022 - 17:43

In 24 ore 53.662 nuovi positivi, 314 morti per COVID-19

Il bollettino odierno in estrema sintesi

Roma, 18 feb. (askanews) – In 24 ore in Italia si sono registrati 53.662 nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2 su 510.283 tamponi effettuati. Nello stesso lasso di tempo i morti per COVID-19 sono 314. E' quanto si legge nell'odierno bollettino del ministero della Salute.