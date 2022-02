Venerdì 18 febbraio 2022 - 17:37

Covid, 53.662 nuovi casi e 314 morti. Tasso positività al 10,5%

Sono stati 510.283 i tamponi effettuati

Roma, 18 feb. (askanews) – Sono 53.662 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, in decrescita rispetto a ieri (57.890); in lieve calo anche i decessi, 314 (ieri 320), 87.472 i guariti. E a fronte di 510.283 tamponi effettuati (ieri 538.131), il tasso di positività scende al 10,5% (-0,2%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Ancora in diminuzione sia le terapie intensive (-50) che i ricoveri ordinari (-614). Sono 132.777.809 le dosi di vaccino somministrate in totale.