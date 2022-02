Venerdì 18 febbraio 2022 - 12:45

A Padova via agli Stati Generali sulle Malattie Rare

23 e il 24 febbraio giornate di studio, confronto, sensibilizzazione

Roma, 18 feb. (askanews) – Salute/ A Padova via agli Stati Generali sulle Malattie Rare Il 23 e il 24 febbraio giornate studio e confronto Roma, 18 feb. (askanews) – Il 23 e 24 febbraio prossimi l’Azienda Ospedale-Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova ha organizzato due giornate dedicate allo studio e alla sensibilizzazione sulle malattie rare (MR). A confronto medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti. L’evento è incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni dell’Università di Padova.Il 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire dalle 13.30, si terrà un focus su ‘Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare. Formazione alla complessità. Le Malattie Rare’ dove interverranno numerosi ospiti tra cui Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di sanità, Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale Regione Veneto, Marco Ferrante, prorettore alla Didattica, Università di Padova. L’evento si svolge in presenza e da remoto. Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si parlerà di ‘Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle ERN. Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie Rare’ con gli interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A. Valverde, Unit B.3 – European Reference Networks and Digital Health – DG Health and Food Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L’evento si svolge in presenza e da remoto. Inoltre, il 25 febbraio si tiene l’incontro “From cell to systems: the teaching of Rare Diseases 2022. The celebration of 800 years of science, future, and freedom” nell’Aula Magna di Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45. L’evento, alla quarta edizione, costituisce un percorso informativo e formativo che vuole ampliare le conoscenze, integrare le competenze, generare le sinergie e favorire i momenti di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli amministratori, i politici e i pazienti interessati alle malattie rare.Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dinamico rapporto che intercorre tra l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Ateneo patavino e la realtà scientifica internazionale. La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito https://www.motoresanita.it/stati-generali-malattie-rare/ Il 28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.