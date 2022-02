Mercoledì 16 febbraio 2022 - 12:25

Stabile al 12% l’occupazione delle terapie intensive: cala in 13 Regioni

Stabili anche le aree mediche al 24%, dati in calo in 12 Regioni

Roma, 16 feb. (askanews) – Secondo il monitoraggio Agenas, negli ospedali italiani restano stabili le percentuali di posti letto occupati da pazienti Covid sia in terapia intensiva che nei reparti di area medica, rispettivamente al 12% e al 24%.Per quanto riguarda le terapie intensive, la percentuale cresce in Liguria (13%, +2%); è stabile in 7 Regioni: Lazio (19%), Lombardia (9%), Molise (13%), Puglia (13%), Sardegna (15%), Piemonte (12%) e Valle d’Aosta (12%); è in calo in altre 13 Regioni: Abruzzo (13%), Basilicata (5%), Calabria (13%), Campania (8%), Emilia-Romagna (12%), Friuli Venezia Giulia (17%), Marche (14%), P.A. Bolzano (7%), P.A. Trento (14%), Sicilia (13%), Toscana (13%), Umbria (8%), Veneto (7%).L’occupazione dei letti nei reparti di area medica cresce nelle Marche (31%, +1%); è stabile in 8 Regioni: Sardegna (25%), Sicilia (35%), Umbria (31%), Abruzzo (36%), Calabria (31%), Lazio (29%), Lombardia (18%), Puglia (25%); è in calo in in 12 Regioni: Emilia-Romagna (22%), Friuli Venezia Giulia (30%), Liguria (31%), Molise (23%), P.A. Bolzano (20%), P.A. Trento (22%), Piemonte (23%), Toscana (21%), Valle d’Aosta (23%), Veneto (15%), Basilicata (26%), Campania (26%).Sav/Pie