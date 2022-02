Lunedì 14 febbraio 2022 - 13:48

Ristorazione, Elior incorpora l’azienda trevigiana Gemeaz

L'aveva acquisita nel 2012, assorbiti tutti i 2.617 dipendenti

Milano, 14 feb. (askanews) – Fusione per incorporazione di Gemeaz in Elior Ristorazione. Le due realtà collaborano dal 2012, anno in cui Elior ha acquisito l’azienda di San Polo, nel Trevigiano, attiva anch’essa nel segmento della ristorazione collettiva in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.Con la fusione Gemeaz entra pienamente a fare parte di una realtà che serve oltre 95 milioni di pasti l’anno in più di 2.200 ristoranti e punti vendita e conta 10.000 collaboratori. I 2.617 dipendenti di Gemeaz sono stati totalmente assorbiti da Elior. La sinergia tra le due aziende, sin dall’acquisizione, ha permesso la gestione di importanti clienti a livello locale e nazionale, tra cui il ministero della Difesa. Insieme le due aziende hanno sviluppato la presenza del gruppo soprattutto nel Triveneto.