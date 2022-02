Mercoledì 9 febbraio 2022 - 21:35

Due scosse di terremoto in Emilia Romagna

Ingv: la prima magnitudo tra 3,9 e 4,4 e la seconda 4,2-4,7

CONDIVIDI SU:





















Roma, 9 feb. (askanews) – Una prima decisa scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione questa sera poco prima delle 20 in Emilia Romagna, nella zona tra Modena e Reggio. Secondo l’Ingv la magnitudo è tra 3,9 e 4,4. La scossa sismica si è sentita anche in Lombardia e Veneto. Al momento non sono stati segnalati danni ma sono partite le verifiche della protezione civile. Nella zona interessata ci fu un forte sisma con molte vittime e danni nel 2012. Molte persone sui social hanno testimoniato di avere avvertito il sisma.Una seconda scossa, di magnitudo compresa tra 4.2 e 4.7, è stata registrata alle 21 nella zona di Reggio Emilia. Lo riferisce l’Ingv.San