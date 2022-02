Mercoledì 2 febbraio 2022 - 13:55

Agenas: l’occupazione nazionale delle terapie intensive è al 16%

In calo in 12 Regioni, in aumento in 3

Roma, 2 feb. (askanews) – Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a livello nazionale è al 16% la percentuale di posti letto di Terapia Intensiva occupata da pazienti Covid-19 e al 30% quella di posti letto in area non critica occupata sempre da pazienti Covid-19.Per quanto riguarda le terapie intensive, le percentuali di occupazione sono in calo in 12 Regioni: Abruzzo (19%, -1%), Calabria (11%; -1%), Friuli Venezia Giulia (23%; -1%), Lazio (21%; -1%), Liguria (14%; -1%), Lombardia (13%; -1%), P.A.Bolzano (12%; -1%), Sicilia (16%; -1%), Toscana (18%; -2%), Umbria (12%; -1%), Valle d’Aosta (18%; -3%), Veneto (15%; -1%).Aumentano invece in Basilicata (8%; +2%), P.A. Trento (28%; +1%), Piemonte (21%; +1%), mentre sono stabili in Campania (11%), Emilia-Romagna (17%), Marche (24%), Molise (8%), Puglia (12%) e Sardegna (16%).Sav/Pie