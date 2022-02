Martedì 1 febbraio 2022 - 08:54

Zaia: restrizioni? Bisogna mollare di più

In veneto 16 mila nuovi contagi, 145 in terapia intensiva

Venezia, 1 feb. (askanews) – “Stiamo calando lentamente nonostante i tanti contagi. Anche oggi, infatti, abbiamo 16 mila persone contagiate. Il che vuol dire che il virus è diventato endemico. Manda poco in ospedale, soprattutto ci manda il non vaccinato in terapia intensiva”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, a radioCortina, sulla situazione del covid in regione.“Questa mattina i pazienti covid in intensiva sono 145 (con i negativizzati sono, per la verità, qualcuno in più). A questo punto vale la pena fare una riflessione importante sulle restrizioni: bisogna mollare molto di più”.Fdm/Int9