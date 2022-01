Lunedì 31 gennaio 2022 - 15:27

“Nel Lazio i casi sono in calo, forse inizia la discesa” (D’Amato)

250 mila i non vaccinati

Roma, 31 gen. (askanews) – Nel Lazio i casi covid positivi sono in forte diminuzione. L’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato anticipa i segnali incoraggianti che, in queste ore, interessano il territorio. “I casi odierni sono circa la metà rispetto al giorno precedente e soprattutto sono inferiori rispetto alla scorsa settimana. Questo trend, se consolidato, potrebbe indicare – spiega – una discesa della curva. E’ un segnale incoraggiante che non deve farci perdere di vista l’obiettivo di raggiungere entro metà febbraio il 90% della copertura della popolazione adulta con dose booster. Questo mese si conclude con circa 3,5 milioni di dosi booster somministrate, pari al 72% della popolazione over 18 (adulta). La classe di età più resistente alla vaccinazione è 40-49 anni, nel Lazio ci sono ancora più di 70 mila cittadini in questa fascia non vaccinati.Viceversa, c’è stato un deciso recupero della fascia 50-59 anni,dove attualmente risultano 40 mila circa le persone non vaccinate, anche nella fascia 30-39 anni ci sono ancora circa 40 mila non vaccinati. Va decisamente meglio con i ventenni dove risultano circa 15 mila non vaccinati. Complessivamente – conclude -sono 250 mila ancora le persone non vaccinate nel Lazio, mentre nell’ultima settimana sono state oltre 32 mila le prime dosi di vaccino”.Bet/Int5