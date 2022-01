Giovedì 27 gennaio 2022 - 07:26

“Omicron spietato con chi è senza vaccino” (l’infettivologo Petrosillo)

Rivedere le regole della quarantena

CONDIVIDI SU:





















Roma, 27 gen. (askanews) – La variante Omicron colpisce in modo più blando rispetto al virus precedente. Eppure gli eventi dolorosi sono ancora tra le tre e le quattro centinaia al giorno.Come mai? Per rispondere alla domanda, Nicola Petrosillo, infettivologo del Campus Biomedico di Roma, si richiama a Robin Hood, in un’intervista al Corriere della Sera: “Rispetto all’eroe di Walt Disney il Sars-CoV-2 agisce all’incontrario. È forte con i deboli, in questo caso i non vaccinati, e debole con i ricchi, quelli protetti dalle tre dosi”.“La vaccinazione è una discriminante fondamentale”, afferma Petrosillo. “Alcuni pazienti muoiono, nonostante la doppia o tripla immunizzazione, a causa di gravi complicanze scatenate dalle patologie croniche di cui soffrivano. Con i totalmente esenti di protezione Omicron è spietata come la variante Delta perché riesce a penetrare nei polmoni e a creare danni immensi”, aggiunge.Petrosillo concorda con il governo che ha deciso di rendere illimitata la durata del green pass per chi ha ricevuto tre dosi del vaccino. “È giustissimo. È uno stimolo per ricevere il richiamo. Altri Paesi stanno allentando le restrizioni. Vista la situazione epidemica, sarebbe venuto il momento di rivedere le regole della quarantena e di puntare, ad esempio quando si è positivi ma asintomatici, sull’autosorveglianza che responsabilizza ciascuno di noi”, sottolinea.Coa/Int5