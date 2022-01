Mercoledì 19 gennaio 2022 - 22:15

Barricato in casa a Viareggio, Nocs: padre e figlio in sicurezza

Finito dopo oltre otto ore l'allarme a Torre del Lago

Roma, 19 gen. (askanews) – E’ in stato di fermo Gianluigi Ragoni, l’uomo di 44 anni che dal pomeriggio di oggi si era barricato in casa, a Torre del Lago in provincia di Viareggio, ed esploso due colpi d’arma da fuoco. In serata i Nocs della Polizia sono intervenuti nell’abitazione di via Boheme e con un blitz fulmineo e dopo due piccole esplosioni hanno bloccato il soggetto. Il papà dell’uomo, il carabiniere a riposo Adelmo Ragoni, di 90 ann,i è stato portato dagli agenti subito in salvo e affidato alle cure mediche.Il figlio Gianluigi, invece, ha lasciato il piccolo palazzo al centro di un assedio durato oltre 8 ore a bordo di una auto della polizia. Indosso un maglione bianco è parso scosso. “Sono sani e salvi”, si ribadisce quasi con entusiasmo dalla Questura di Lucca che ha coordinato l’intervento sul posto, facendo confluire i corpi speciali ed operando in modo organizzato e controllato.Nav/Int2