Martedì 18 gennaio 2022 - 20:54

I nuovi positivi sono 212.004 in 24 ore, 434 i morti per COVID-19

La Puglia ha rettificato: 12.414 casi, non 28.589

Roma, 18 gen. (askanews) – Cambiano i dati del bollettino nazionale dei nuovi contagi nelle 24 ore dopo la rettifica comunicata via e-mail dalla Puglia. Lo si apprende da fonti del ministero della Salute che precisano che i nuovi dati comunicati via mail dalla Puglia sono di 12.414 nuovi casi positivi diagnosticati nelle ultime 24 ore e non 28.589. I restanti 16.175 sono riconteggi di casi diagnosticati con tampone antigenico rapido dal primo gennaio 2022. La correzione verrà apportata domani e comunque non avrà alcuna conseguenza sul calcolo settimanale dell’incidenza. I morti per COVID-19, in 24 ore, sono 434 secondo l’odierno bollettino diffuso dal ministero della Salute.Mpd/San/Int2