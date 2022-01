Venerdì 14 gennaio 2022 - 07:51

“Rt in discesa, il picco la prossima settimana” (Battiston)

"Numeri degli ultimi giorni indicano inversione tendenza"

Roma, 14 gen. (askanews) – “Può sembrare incredibile, ma Rt sta precipitando verso 1 ed il picco di infetti attivi in Italia potrebbe arrivare la settimana prossima”. Lo afferma Roberto Battiston, docente di Fisica all’Università di Trento e coordinatore nello stesso ateneo dell’Osservatorio epidemiologico in un’intervista a Repubblica.”La fiammata di infetti iniziata poco prima di Natale – aggiunge -, potrebbe raggiungere il massimo entro una settimana e poi scendere”.“I numeri degli ultimi giorni indicano un’inversione di tendenza. Prosegue Battiston -. Venti giorni fa il bilancio tra nuovi positivi e guariti giornalieri era di +27mila, quindi si è impennato fino a +172mila. Ma poi, al netto delle fluttuazioni quotidiane dovute alla raccolta dei dati, ha iniziato a scendere, oggi è +101mila. Il numero di nuovi infetti sta scendendo in giorni della settimana in cui di solito cresce e oggi è la prima volta che il numero di nuovi infetti negli scorsi sette giorni è minore dello stesso numero calcolato ieri. Insomma, da una parte i nuovi infetti non salgono più in modo esponenziale, raddoppiando ogni pochi giorni, anzi stanno iniziando a decrescere. Dall’altra aumentano i guariti: quando questi supereranno i nuovi infetti Rt sarà sotto 1”.Sen/Int5