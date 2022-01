Mercoledì 12 gennaio 2022 - 10:56

L’occupazione nelle intensive al 18%, sale in 11 regioni

E' quanto risulta dal monitoraggio Agenas

Roma, 12 gen. (askanews) – Sale di un punto percentuale, passando dal 17 al 18%, l’occupazione nelle terapie intensive dei pazienti Covid-19. E’ quanto risulta dal monitoraggio Agenas dell’11 gennaio. Un incremento che si rileva in 11 regioni: la Provincia autonoma di Trento tocca il 31% dell’occupazione; salgono in Abruzzo, (18%), Sicilia (20%), Umbria (16%), Calabria (20%), Campania (12%), Lombardia (17%), Piemonte (24%), Puglia (10%), Sardegna (14%), Toscana (21%).La percentuale cala invece in Friuli (21%) e nella Provincia autonoma di Bolzano (17%). Stabile in Basilicata (3%), Emilia Romagna (17%), Lazio (21%), Liguria (20%), Marche (22%), Molise (5%),Val d’Aosta (18%),Veneto (20%).Ssa/int5