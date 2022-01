Venerdì 7 gennaio 2022 - 15:57

Lazio, D’Amato: 11.905 nuovi casi, 11 i decessi

A Roma 8.366 positivi

Roma, 7 gen. (askanews) – Quasi 12 mila i nuovi positivi nel Lazio. “Su 25.863 tamponi molecolari e 30.341 tamponi antigenici per un totale di 56.204 tamponi” si registrano “11.905 nuovi casi positivi (-2.150), 11 decessi (+4), 1.373 ricoverati (+2), 190 terapie intensive (+6) e +1.630 i guariti”. Come spiega l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, “il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,1%. mentre i casi a Roma sono 8.366”. Al via le prenotazioni per la dose booster dedicata alla fascia 12-15 anni.Bet