Venerdì 7 gennaio 2022 - 11:28

In arrivo dall’Artico pioggia e neve fin quasi le coste

Vortice ciclonico piloterà perturbazione che colpirà il Centro-Sud

Roma, 7 gen. (askanews) – Weekend invernale: irruzione artica con pioggia e neve fin quasi pianure e coste. Nell’imminente fine settimana aria artica si getterà sul bacino del Mediterraneo generando un vortice ciclonico che piloterà una perturbazione che colpirà principalmente il Centro-Sud. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it avvisa che dopo un venerdì e un sabato contrassegnati da piogge localmente intense al Sud e dal possibile ritorno di banchi di nebbia in Pianura Padana, da domenica le cose cambieranno ancora. Se al Nord torneranno le nebbie in pianura e nevicherà sui confini alpini fino in valle, al Centro un’intensa perturbazione alimentata e sospinta da aria fredda, già dal mattino raggiungerà dapprima la Toscana per poi trasferirsi su Umbria, regioni Adriatiche, localmente Lazio e quindi al Sud verso sera.Le precipitazioni risulteranno diffuse e a tratti molto forti con la neve che scenderà a quote sempre più basse e fino a rasentare le zone pianeggianti e costiere delle regioni adriatiche in serata e nottata, anche sotto forma di bufera dato che questi settori saranno sferzati da venti intensi. Le temperature continueranno a mantenersi molto basse di giorno mentre di notte saranno le diffuse gelate a far parlare di sé al Nord. I venti soffieranno forti o molto forti dai quadranti settentrionali rendendo i mari molto mossi.Red/Gtu/Int9