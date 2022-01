Mercoledì 5 gennaio 2022 - 11:16

Notte della Befana con piogge e neve fino in pianura

Poi fase invernale fino al weekend

Roma, 5 gen. (askanews) – Una perturbazione fredda di origine nord Europea si appresta a interessare l’Italia con precipitazioni via via più forti, successivamente farà irruzione aria artica su tutta l’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prossime ore piogge diffuse dal Nordovest (soprattutto Liguria e Lombardia) si porteranno verso il Nordest dove si formerà un vortice ciclonico. Nel corso della sera e notte la bassa pressione attirerà venti violenti di Bora e poi Grecale aggravando ulteriormente la situazione meteo su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. La neve scenderà copiosa su tutte le Dolomiti e le Alpi orientali anche in valle, mentre potrebbe fare la sua comparsa anche sulle pianure del Nordest, accompagnata dai venti forti. La perturbazione si estenderà anche alla Toscana, all’Umbria e a tratti pure sul Lazio. Nel giorno dell’Epifania l’Italia sarà sferzata da venti freddi settentrionali che faranno crollare le temperature anche di 15°C a 1500m di quota. Il tempo sarà instabile soprattutto al Centro con piogge sparse e nevicate in collina, al Nord tornerà il sole dopo l’instabilità mattutina in Emilia (fiocchi fino a Bologna). Non è ancora finita. Nel corso del weekend, l’aria fredda continuerà a soffiare su tutte le regioni, le precipitazioni interesseranno sabato il Sud, mentre domenica una nuova perturbazione raggiungerà il Centro con piogge e nevicate a quote sempre più basse e fin sulle coste adriatiche in nottata.Red/Gca/Int5