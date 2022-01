Martedì 4 gennaio 2022 - 07:03

Sono 101 i “no vax” denunciati dalla polizia postale nel 2021

Indagini sulle galassie on line contro vaccini e no green pass

CONDIVIDI SU:





















Roma, 3 gen. (askanews) – Sono 101 le persone appartententi alla complessa e variegata galassia ‘no vax’ e ‘no greenpass’ denunciate dalla Polizia postale delle Comunicazione nel 2021. E’ quanto emerge dal resonconto della polizia postale per le attività investigative frutto su “specifica attività di monitoraggio informativo dei canali e gruppi all’interno delle varie piattaforme di comunicazione online”, per “l’individuazione precoce di eventi ovvero manifestazioni con modalità non consentite”.Oltre 300 i canali su piattaforme di messaggistica e gli spazi web oggetto di monitoraggio. Diverse le attività concluse che hanno portato al complessivo deferimento di 86 persone per reati quali il falso, la frode informatica, in un caso con 15 soggetti protagonisti di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla produzione di certificazioni false mediante violazione dei sistemi informatici sanitari.Nes/Int9