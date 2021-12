Venerdì 31 dicembre 2021 - 13:09

Falsi green pass ai no vax: arrestato medico in Toscana

Inchiesta a Pistoia: 19 indagati. Sequestro su piattaforma del Ssn

Milano, 31 dic. (askanews) – Lo accusano di aver rilasciato falsi green pass a no vax (compresi due minorenni) residenti tra le province di Pistoia, Prato, Lucca, Pisa e Firenze. Per questo un medico di medicina generale è stato arrestato dai carabinieri di Prato e dal Nas di Firenze. Federico Calvani – questo il nome del medico vaccinatore finito agli arresti domiciliari – è accusato di truffa al servizio sanitario nazionale, peculato e omissione d’atti d’ufficio. Sono inoltre state sequestrate le false certificazioni verdi sulla piattaforma del Servizio Sanitario Nazionale.Sono in tutti 19 gli indagati nell’inchiesta diretta dalla procura di Pistoia che, come riferisce il procuratore Tommaso Coletta in una nota, “ha fatto emergere condotte di estrema gravità in un periodo di particolare diffusione pandemica a livello nazionale e di accesa emergenza sanitaria anche in ambito toscano, ed ha evidenziato condotte illegali che, se non opportunamente bloccate e stigmatizzate, rischierebbero di minare gravemente la credibilità e la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema sanitario nazionale”.fcz/Int9