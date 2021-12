Lunedì 27 dicembre 2021 - 15:37

Il ministro Bianchi: il 10 gennaio si torna a scuola in presenza

Ci vuole responsabilità di tutti

CONDIVIDI SU:





















Roma, 27 dic. (askanews) – Il 10 gennaio “si torna a scuola in presenza. Stiamo lavorando avendo assunto una responsabilità: si torna in presenza, ci vuole la responsabilità di tutti. Ma questo è il nostro obiettivo e questo faremo”. Lo afferma a Sky Tg24 il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.“Laddove ci siano condizioni straordinariamente rilevanti ma isolate, i presidenti delle Regioni possono disporre delle chiusure, ma su casi straordinari e isolati, non diffusi e solo per il tempo necessario. Ma la nostra indicazione è: si torni in presenza”, conclude il ministro Bianchi.Ssa/Int9