Domenica 26 dicembre 2021 - 15:50

I dati odierni del Covid nel Lazio

D'Amato: da domani prenotazioni booster per 16-17 anni. E fragili 12-15

Roma, 26 dic. (askanews) – Nel Lazio oggi su 13.224 tamponi molecolari e 20.202 tamponi antigenici per un totale di 33.426 tamponi processati, si registrano 3.665 nuovi casi positivi (-506. Mentre sono 9 i decessi (+5), 963 i ricoverati (+16), 134 le terapie intensive (+5) e +875 i guariti. Con un rapporto tra positivi e tamponi del 10%. Lo ha comunicato l’Assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, informando anche che i casi a Roma città sono a quota 2.012.“Rivolgo – ha dichiarato in una nota D’Amato- due inviti: a fare il vaccino e al rispetto delle nuove regole.E’ importante che chi non si è ancora prenotato per il vaccino lo faccia subito. Nel mese di gennaio ci sono oltre 1 mln di slot disponibili” “Il 37% degli adulti del Lazio., ha spiegato ancora nel bollettino odierno l’assessore D’Amato, ha effettuato la dose booster e sono circa 1,8 milioni le dosi somministrate”. Ed è a suo giudizio “possibile raggiungere a fine anno l’obiettivo delle 2 mln di dosi booster”. Indine, ha annunciato, “partiranno dalla mezzanotte di domani lunedì 27 dicembre le prenotazioni nella fascia 16-17 anni (tutti)e 12-15 anni (solo fragili secondo le tabelle individuate dal ministero della salute)”.Tor/Int9