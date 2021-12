Giovedì 23 dicembre 2021 - 08:12

“Omicron fa paura ma niente panico” (Fedriga)

Governatore: il tampone potrebbe allontare le persone dal vaccino

CONDIVIDI SU:





















Roma, 23 dic. (askanews) – La variante Omicron “fa paura ma non dobbiamo farci prendere dal panico, questo perché non sappiamo ancora bene quale sia l’effetto di questa variante”, e “dobbiamo stare attenti a non dare messaggi contraddittori” perchè “questa è una battaglia che si vince insieme, istituzioni e cittadini”: è quanto ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in un’intervista a La Stampa.Interpellato sulla proposta di eseguire tamponi anche sui vaccinati, Fedriga ha dichiarato che potrebbe “allontanare le persone dalla campagna vaccinale”, affermando anche che “il tampone è la fotografia di un istante e rileva la presenza del virus solo al picco della sua virulenza” per cui “l’unica arma che abbiamo davvero è il vaccino”.E sulle prossime festività, il presidente della Conferenza delle Regioni dice di “condividere la scelta di quei comuni che hanno deciso di abolire le feste di Capodanno”.“Piazze e luoghi affollati ancora per quest’anno sarà meglio evitarli. Non possiamo permetterci di mettere a rischio attività produttive e sociali per ballare in piazza una sera. Ricordiamoci i lockdown dell’anno scorso”, ha concluso.Sim/Int9