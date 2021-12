Mercoledì 22 dicembre 2021 - 16:01

Saluto romano in consiglio comunale a Ventimiglia, è polemica

Pd Imperia: ancora braccia tese in aula dopo i fatti di Cogoleto

Genova, 22 dic. (askanews) – E’ polemica nel consiglio comunale di Ventimiglia per il gesto del consigliere di Fratelli D’Italia, Ino Isanardi, che avrebbe fatto per due volte il saluto romano in aula. A denunciare per primo l’accaduto è stato un collega della maggioranza di centrodestra, Giuseppe Palmero, eletto con la lista Scullino sindaco. “Continuo ad essere interrotto in un’aula – ha detto Palmero durante un suo intervento – dove tra l’altro ci si saluta facendo il saluto romano ed è sotto gli occhi di tutti”.Dura la presa di posizione della segreteria del Pd della provincia di Imperia. “Sono tornate le braccia tese e i saluti romani – si legge in una nota – in un’aula di consiglio comunale, per l’ennesima volta e per giunta in Liguria. Dopo i fatti sconcertanti accaduti lo scorso gennaio a Cogoleto, che avevano visto protagonisti 3 consiglieri di minoranza del centrodestra, questa volta tocca all’esponente ventimigliese di Fratelli d’Italia nell’assise del Comune della città di frontiera”.“Ieri sera, durante la votazione di una mozione sulla campagna vaccinale portata dai consiglieri d’opposizione – sottolinea la segreteria provinciale del Pd – è stato Ino Isnardi, del partito di Giorgia Meloni, a tendere per due volte il braccio destro. Il sindaco Scullino – prosegue la nota – questa mattina non si è mostrato minimamente turbato di quanto accaduto ieri sera in consiglio comunale. È sembrato che gli interessasse molto di più l’ennesimo sfilacciamento della sua maggioranza che non ha votato compattamente il bilancio”.“Sarebbe invece assolutamente opportuno – conclude la nota del Pd della provincia di Imperia – che il sindaco e la sua maggioranza si facessero sentire e censurassero questo gesto indegno di chi deve rappresentare i cittadini e la Repubblica. In certi casi il connivente silenzio e il lavarsene le mani non è un opzione”.Fos/Int5