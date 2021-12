Giovedì 16 dicembre 2021 - 22:06

Pecoraro Scanio: tartufo Unesco vittoria per borghi italiani

E per cucina italiana, si rafforza record italiano riconoscimenti

Roma, 16 dic. (askanews) – L’inserimento della “Cerca e cavatura del tartufo” nel patrimonio immateriale dell’Unesco “è una vittoria per le aree interne e la cucina italiana. Si rafforza il record italiano di riconoscimenti Unesco. Ancora una volta un premio al Saper fare come fu per #pizzaUnesco”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’agricoltura e promotore del riconoscimento #pizzaUnesco.“Ancora una volta si premia la capacità artigianale e la tenacia degli italiani come accadde con con l’arte dei pizzaiuoli napoletani e si rafforza il prestigio della cucina italiana – spiega Pecoraro Scanio – Un riconoscimento alla biodiversità culturale capace di unire tratti storici ed antropologici millenari e la trasmissione tra generazioni proprio come è accaduto per l’arte del Pizzaiuolo napoletano. Nella ricerca del tartufo si aggiunge il rapporto tra uomo e natura nei diversi habitat naturali e territori vocati. Si valorizza Una rete di circa 70.000 tartufai in 14 Regioni Italiane e numerosi comuni soprattutto di aree interne. Ecco perché è una vittoria per i borghi”, conclude.