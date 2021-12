Giovedì 16 dicembre 2021 - 22:25

A Roma dal 21 al 23 dicembre prima edizione di “Pesce in piazza”

Dedicata al consumo consapevole del pesce azzurro italiano

Roma, 16 dic. (askanews) – Dal 21 al 23 dicembre 2021, piazza Mastai a Roma ospiterà la prima edizione di Pesce in Piazza, la manifestazione culturale e divulgativa che valorizza il pesce della biodiversità dei nostri mari e ne promuove il consumo consapevole. Tre giornate organizzate in collaborazione con il Centro Agroalimentare Roma che al suo interno ospita il più grande Mercato Ittico d’Italia.Il Mercato Ittico di Roma, il più importante d’Italia, è il protagonista di questa kermesse. “Qui convivono importanti imprese nazionali, altre fortemente radicate nella realtà regionale, alcune più piccole ma molto specializzate. Nei Mercati Ittici urbani transita il 40 % del prodotto ittico consumato dagli italiani ed oltre il 70% del pescato nazionale. Essi pertanto svolgono una funzione fondamentale nella filiera” spiega Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del CAR.Il consumo del pesce, la pesca tradizionale e la sostenibilità dei mari sono argomenti sempre più attuali e legati ai cambiamenti climatici, tanto che la FAO ha dichiarato il 2022 l’Anno Internazionale della Pesca e dell’Acquacoltura. Incontri, assaggi, laboratori, momenti multimediali animeranno Pesce in Piazza. Non mancheranno gli showcooking con assaggio dedicati ai pesci dei nostri mari.