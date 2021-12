Mercoledì 15 dicembre 2021 - 18:25

Ponte Morandi, Mit e Anas esclusi da responsabilità civile

Saranno solo Aspi e Spea a pagare nel caso di condanna

Genova, 15 dic. (askanews) – Il gup Paola Faggioni ha accolto la richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas di essere esclusi come responsabili civili dal maxi processo per il crollo del Ponte Morandi, in cui persero la vita 43 persone.Saranno solo Autostrade per l’Italia e Spea, quindi, a dover pagare nel caso di condanna, perché, a differenza del Mit e di Anas, avevano partecipato all’incidente probatorio sulle cause del crollo. L’udienza preliminare è stata rinviata al 28 dicembre quando inizieranno a parlare i pm.Fos/Int2