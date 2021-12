Venerdì 10 dicembre 2021 - 10:07

Possiede la barca a vela ma ottiene il Reddito di cittadinanza

La donna, una 41enne friulana, segnalata in procura e all'Inps

Milano, 10 dic. (askanews) – Ha chiesto e ottenuto 28 mensilità del reddito di cittadinanza, per un valore complessivo di oltre 15 mila euro, pur risultando proprietaria di un'imbarcazione a vela di 11 metri, del valore di 40 mila euro, e di un conto corrente in Austria, con oltre 150 mila euro di liquidità. La donna, residente nella provincia del Friuli Occidentale, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza: secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle, la "furbetta del reddito di cittadinanza" aveva presentato una prima istanza di ammissione al sussidio nell'aprile 2019, reiterandola, poi, nel dicembre 2020, nonostante, nemmeno tre mesi prima, avesse ricevuto una cospicua eredità.L'omissione dell'informazione sul possesso del natante da diporto e dell'ingente capitale liquido ha inficiato l'intero processo di erogazione e la posizione della 41enne è stata segnalata sia alla Procura di Pordenone – per la violazione della norma penale che sanziona chi richiede, e riceve, il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti – sia all'Inps.