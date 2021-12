Venerdì 10 dicembre 2021 - 20:51

La variante Omicron e la strada (forse buona) verso l’adattamento

L'epidemiologo Massimo Ciccozzi spiega dove stiamo andando, grazie al vaccino

Roma, 10 dic. (askanews) – Omicron potrebbe essere presto la nuova forma dominante del Sars-cov-2, rimpiazzando (a Natale secondo l’Ema) la Delta. Per fare bene i conti con questa nuova variante dobbiamo conoscerla. E non tutte le notizie, al momento, sembrano cattive. O quantomeno dipenderà da noi. Ma partiamo dall’inizio.Che cosa ci dicono i primi dati sulla variante Omicron? Lo spiega ad Askanews Massimo Ciccozzi, responsabile dell’unità di statistica medica ed epidemiologia della facoltà di medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. Ciccozzi con il suo team analizza le varianti, e dopo gli studi sulla Delta, pubblicati anche su prestigiose riviste come il Journal Medical Virology, ora tocca alla Omicron: “La variante Omicron ha un potenziale di membrana nella proteina spike più stabile della Delta, per questo è più contagiosa, ecco perché assistiamo a questa sua diffusione importante. Ma questo è un buon segno, probabilmente”.Per leggere il segno più dobbiamo mettere insieme alcuni pezzi del diagramma: “Il vaccino che stiamo facendo protegge comunque sostanzialmente (in quale misura lo stiamo studiando) la variante; le persone che si ammalano, specialmente se hanno fatto la doppia dose del vaccino, hanno generalmente una sintomatologia lieve. E’ quello che deve succedere: sotto la pressione del vaccino e delle misure di contenimento – a partire dall’uso delle mascherine – tutti i nostri comportamenti mettono sotto pressione il virus, e sotto una pressione evolutiva di questo tipo quello che il virus deve fare è arretrare. Diventare per noi molto meno pericoloso, come un raffreddore, così come è il normale coronavirus umano”.Quindi sta andando tutto come dovrebbe andare? “Sì, in effetti i dati che abbiamo, non sono molti, però ci fanno vedere almeno per ora questo percorso. Soprattutto se intrecciamo la lettura del dato epidemiologico classico, quello clinico e quello che deriva dall’analisi molecolare, il quadro che esce ci porta a pensare questo: tutto va come deve andare. E’ la marcia verso l’adattamento del virus”.Sta accadendo (se non roviniamo tutto) quello che molti esperti avevano annunciato (e sperato): “Questo virus non si può eradicare, diventerà endemico, ovvero resterà con noi ma si trasformerà, fino a che non ce ne accorgeremo più, o quasi, magari grazie ad un vaccino annuale, come per l’influenza”. Quanto tempo ci vorrà?”Il tempo per arrivare all’adattamento conclusivo del virus dipende da noi. Per una pressione evolutiva sufficiente a farlo arretrare dobbiamo vaccinare tutti nel più breve tempo possibile e in maniera omogenea, organica. Per restare all’Italia, se in Friuli o Alto Adige le percentuali di vaccinazione sono basse, l’adattamento è più lento, l’eterogeneità della mappa delle coperture vaccinali allunga (per tutti ) i tempi. Lo stesso vale all’interno degli altri Paesi (in Germania è successo tra l’Est e l’Ovest, ad esempio) , così come a livello europeo, con la bassa percentuale di vaccinati nei paesi dell’Est Europa. Stesso discorso se si allarga lo sguardo al resto del mondo. Vaccinare nei Paesi cosiddetti terzi, in Africa e Asia è importantissimo. La storia è sempre quella: se aumentano i contagi, il virus gira e fa altre mutazioni”. E tutto ricomincia.Quali mutazioni si rischiano? “Sulla proteina spike l’idea è che tutte le mutazioni che poteva fare, il virus le ha fatte, Omicron è una hit-parade di tutte le precedenti varianti che hanno interessato la spike”. Quindi l’aggancio del virus sembra ormai al suo punto di zenit; secondo Ciccozzi il percorso adattivo intrapreso non dovrebbe portare a varianti che aumentano la letalità, l’uccisione dell’ospite (noi) non è mai una buona strategia per un virus che dell’uomo ha bisogno per replicarsi. Fermo restando che una percentuale di letalità anche bassa di un virus altamente contagioso sui grandi numeri è un numero di morti inaccettabile (basta scorrere i bollettini dell’anno scorso, con un ceppo meno contagioso, quando non avevamo il vaccino), la strada dell’adattamento non va messa a rischio con mutazioni comunque problematiche: “Stiamo studiando anche le proteine non strutturali della variante omicron, vogliamo vedere se ci sono mutazioni anche in quelle proteine, che riteniamo siano implicate e si ripercuotano sull’efficacia vaccinale, così come alcune delezioni che abbiamo visto. Ci sono pezzetti del virus originale che mancano nella omicron e che ci fanno pensare a ripercussioni sull’efficacia vaccinale .Questa è la barriera che dobbiamo mantenere integra e anzi rafforzare: “La pressione vaccinale è quella che ci sta aiutando e ha portato il virus ad un comportamento diverso, siamo ad un primo passo verso l’adattamento, adesso dipenderà solo da noi, continuiamo a vaccinare e vacciniamoci tutti. Non devono esserci macchie di leopardo a livello regionale o nazionale, o europeo, e bisogna vaccinare anche negli altri Paesi. Vaccinare Africa e Asia – ribadisce Ciccozzi – è importantissimo dal punto di vista epidemiologico, è un altruismo che aiuta noi per primi. Non a caso le due varianti più contagiose, che hanno soppiantato totalmente il virus di Wuhan, si sono originate in India (la Delta) e in Africa (la Omicron).Mai come di fronte ad un virus molto contagioso, potenzialmente letale, il mondo globale si scopre (e deve rendersene conto) interconnesso. Connessioni e legami che bisogna fare in fretta a riconoscere , ché la pressione vaccinale funziona se concentrata nel tempo, si deve stringere il virus all’angolo velocemente e giocare d’anticipo, per impedire il sorgere di nuove varianti. Ma quanto è realistico vaccinare in fretta o quanto meno in tempo utile paesi dell’Africa, ad esempio, che mancano di personale e anche di strutture dove conservare e somministrare il vaccino.“Si può fare una campagna vaccinale importane e imponente appoggiandosi anche alle associazioni di volontariato che da sempre operano in quei Paesi, ad esempio. Basta perdere tempo, perché pensiamo che non ci riguardi o con l’alibi della difficoltà. Attiviamo tutti i canali e offriamo un vaccino utilizzabile”, ovvero “un vaccino stabile e che si conservi a temperatura ambiente. Dobbiamo offrirglielo e varare un’imponente campagna vaccinale”.E in Italia/Europa? Intanto il booster dei vaccini a mRna che stiamo usando – come hanno dichiarato Pfizer e Moderna – rafforza la protezione contro la Omicron (i primi studi che arrivano da Israele sul Comirnaty ad esempio lo confermano) ed è già in programmazione un vaccino aggiornato alla variante. E non c’è da stupirsi del booster, della quarta dose et similia, perché: “il virus non sarà eradicato, non andrà via, dovrà adattarsi, convivere con noi in uno stato endemico, come fa il virus influenzale. E, si sa: ogni anno il virus influenzale cambia un po’ e cambia un po’ anche il vaccino. Così, se tutto va bene, anche per il Sars- cov-2”.Avanti quindi con i vaccini, e i booster. Vaccinare tutti, geograficamente; ma anche demograficamente? Per chiudere il cerchio su cosa significa tutti (dove ovviamente si ricomprendono i sei milioni di over 12 che ancora non hanno neanche la copertura di una dose di vaccino, per stare all’Italia) , vaccinare anche i bambini, e senza paura? “Tutti significa tutti, dal punto di vista epidemiologico. Guardando al dato sanitario, i bambini sono da proteggere come gli anziani e le persone fragili. E allora per proteggerli al meglio guardiamo i dati e seguiamo le raccomandazioni degli esperti. In questo caso dei pediatri. Cosa dicono i pediatri? Mettono in guardia dai pericoli del Covid, soprattutto (ma non solo) per i bambini con problemi di salute, malattie che interessano il sistema immunitario, i piccoli pazienti oncologici o i bambini che hanno malattie croniche”.Di cosa c’è da avere più paura? Lasciamo la parola agli esperti, ai pediatri, a cui le famiglie si rivolgono ogni giorno per curare i bambini. E la parola dei pediatri è chiara, ecco (da ricordare) il documento approvato a fine novembre, approvato da Società Italiana di Pediatria (SIP), Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), Associazione Culturale Pediatri (ACP) e dalla Federazione delle Società Scientifiche e delle Associazioni di Area Pediatrica (FIARPED): “Nel complesso, ci sentiamo di raccomandare la vaccinazione nei bambini tra 5 e 11 anni, in quanto capace di prevenire casi severi, sia pur rari, dovuti direttamente al virus o alle sue complicanze infiammatorie, di ridurre disagi per gli stessi bambini e le loro famiglie e di aumentare in generale i loro gradi di libertà. La raccomandazione è ancora più forte se il bambino soffre di patologie croniche, e se convive o ha contatti stretti con adulti anziani o fragili. Le controindicazioni sono rarissime e riguardano soggetti con malattie immunomediate. In questi casi è opportuno rivolgersi agli specialisti che seguono il bambino. Affermiamo questo nella consapevolezza che i dati disponibili, pur essendo più che sufficienti per definire l’opportunità di procedere quanto prima alla vaccinazione nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, non consentono su alcuni aspetti, quali ad esempio gli effetti a lungo termine della malattia o eventuali complicanze estremamente rare della vaccinazione, di dare risposte definitive”.I dati parlano per il virus, mentre il virus, dal canto suo, non bada alle frontiere, né alla carta d’identità, e neanche alle opinioni puramente personali. (Di Giovanna Turpini).Gtu