Venerdì 10 dicembre 2021 - 19:39

Bassetti: polmoni devastati nei no vax con variante Delta

"Ci sono tac che non vedevamo neanche nella prima ondata"

Genova, 10 dic. (askanews) – “Ci sono tac che non vedevamo neanche nella prima ondata di Covid. La devastazione a livello polmonare che la variante Delta fa nel non vaccinato è impressionante. Chi decide di non vaccinarsi dovrebbe farsi un giro in reparto o vedere queste immagini per rendersi conto di quanto questo virus fa male”. Lo ha detto il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, durante una conferenza stampa sull’andamento della pandemia in Liguria.“Non avevamo una settimana così difficile – ha sottolineato Bassetti – dalla prima parte dell’anno. A livello di ricoveri siamo in piena quarta ondata e ci auguriamo di essere molto vicini al picco dei contagi perché siamo un po stanchi.Continuiamo a ricoverare pazienti – ha concluso l’infettivologo genovese – che deliberatamente hanno scelto di non vaccinarsi.Solo in questa settimana abbiamo avuto 10 accessi di soggetti tra i 50 e i 60 anni, ma anche una signora di 90 anni e ieri un signore di 100 anni non vaccinati”.Fos/Int2