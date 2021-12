Giovedì 9 dicembre 2021 - 15:37

Farà molto freddo (con pioggia e neve)

Venti forti e mareggiate da domani

Roma, 9 dic. (askanews) – Da venerdì e nel weekend ennesimo vortice freddo con pioggia e neve su gran parte d’Italia.Ancora maltempo, ancora neve, ancora venti forti e mareggiate.Non sembra finire lo scombussolamento atmosferico che da più giorni tiene sotto scacco l’Italia. E’ in arrivo un nuovo ciclone che porterà un’altra dose di piogge, temporali e nevicate a bassissima quota. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it informa che dopo un giovedì ancora molto incerto sul Triveneto e spiccatamente instabile al Centro-Sud (soprattutto sul lato tirrenico), da venerdì è attesa una nuova e intensa perturbazione. Nel corso del mattino il tempo tenderà a peggiorare al Nord con cielo coperto e qualche nevicata fino in pianura in Lombardia e in Emilia. Nubi e precipitazioni via via più consistenti e molto forti raggiungeranno presto anche Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. La neve cadrà copiosa sugli Appennini, sopra i 700 metri al Centro e oltre i 1000 metri al Sud.E non è finita: sabato con l’ingresso di venti forti di Bora prenderà vita un rapido, ma insidioso vortice ciclonico che si posizionerà sul Centro Italia.Un’intensa fase di maltempo – avverte iLMeteo.it – si abbatterà su Marche, Abruzzo e Molise con piogge battenti e nevicate copiosissime fin sopra i 300-500 metri, piogge diffuse anche sul basso Tirreno, come in Sicilia e Calabria e Campania, anche qui con neve a quote collinari. Nel contempo al Nord avanzerà l’alta pressione che pian piano riuscirà a proteggere tutte le regioni nel corso di domenica.Avrà termine così questo periodo fortemente perturbato per l’Italia.Int2