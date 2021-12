Martedì 7 dicembre 2021 - 08:58

“In Piemonte test gratis in attesa del certificato” (Cirio)

Intervista al Corriere della Sera

Roma, 7 dic. (askanews) – In una intervista al Corriere della Sera il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio,spiega perché il super green pass ha incentivato le prime dosi: “In poche settimane, siamo passati da 550mila cittadini over 12 ancora non vaccinati a 480mila. Ecco perché abbiamo deciso d’incentivare chi fa la prima dose di vaccino con tamponi gratuiti per tutto il periodo finestra che trascorre dalla prima iniezione fino all’ottenimento del green pass. Una misura che, da ieri, applichiamo anche a chi ha tra 12 e 18 anni d’età”.Il governatore spiega che nel primo giorno del super green pass, “la Prefettura non mi ha segnalato particolari criticità. Farò un secondo monitoraggio venerdì prossimo quando, come ogni settimana, incontrerò i presidenti di Provincia e i prefetti”.Sui mezzi di trasporto, evidenzia che “Il contro-controllo, a campione, spetta alle prefetture. Ho chiesto una relazione dettagliata perché lì, effettivamente, potrebbe esserci qualche criticità con il passare dei giorni”.Il prossimo 10 dicembre, il Piemonte apre alle famiglie “la possibilità di pre-registrare alla campagna di vaccinazione i propri bambini sul nostro sito dedicato. I piccoli, saranno poi convocati dall’Asl di riferimento con un sms”. “Abbiamo 245 mila piccoli piemontesi che, dal 16 dicembre, potranno avere accesso al vaccino. Dal primo giorno dell’emergenza ho sposato l’idea che convincere sia meglio che costringere – conclude – Detto questo, però, usando tutta la delicatezza e la cautela del caso, sono convinto che la politica debba ascoltare la scienza e che, a sua volta, i genitori debbano fidarsi di tutti gli organi sanitari che, da un anno, stanno studiando per traghettarci fuori dalla pandemia”.Int5 Aer