Domenica 5 dicembre 2021

Rasi: smettere di parlare di Omicron finché non ci sono i dati

Su come si comporta clinicamente e sul se buca i vaccini

Roma, 5 dic. (askanews) – Della “variante Omricon” del Covid “bisognerebbe smettere di parlare fino a quando non avremo due temi: primo – ha affermato Guido Rasi, microbiologo e consulente della campagna vaccinale del governo a Mezz’ora in più su Rai 3 – clinicamente come si corta, i numeri si stanno raccogliendo e penso che in un paio di settimane avremo la risposa. Tutti temiamo che dia una malattia più severa della variante Delta”.“La seconda domanda è se buca i vaccini. E anche qui no abbiamo la risposta. I numeri ce lo diranno, mi auguro, in poco tempo.Non è facilissimo raccogliere questi numeri – ha detto Rasi – perché l’Omicron non è ancora molto diffusa”.Voz/Int5