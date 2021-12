Venerdì 3 dicembre 2021 - 09:14

L’obbligo vaccinale è inattuabile. Stop ai tamponi per i no-vax (Zaia)

Il governatore del Veneto intervistato dalla Stampa

Roma, 3 dic. (askanews) – L’obbligo vaccinale “non ci porta da nessuna parte” perché “mica puoi prendere uno con la forza”. Lo afferma il governatore del Veneto, Luca Zaia, in un’intervista a La Stampa in cui promuove il super Green Pass e annuncia che metterà in coda i no-vax nella priorità per i tamponi.“Per noi il servizio al cittadino è inviolabile e non ci sono differenze di scelte vaccinali” spiega “noi siamo tra quelli che fanno più tamponi in Italia, sui 140 mila al giorno. Però quando tu hai, come nella giornata di oggi, 3000 contagiati si debbano fare delle scelte. Per non parlare del fatto che i tamponi ci servono anche per le scuole: abbiamo quasi 500 contagiati tra gli studenti e dobbiamo monitorarli.Insomma, c’è una scala di priorità che va rispettata”.D’altra parte per Zaia “l’obbligo vaccinale non ci porta da nessuna parte” considerato che “qualcuno dovrebbe spiegarmi come si attuerebbe l’obbligo vaccinale: facciamo dei Tso a chi si rifiuta? In questo Paese dove non puoi nemmeno chiedere un documento di identità a una persona, mica puoi prendere uno con la forza e vaccinarlo! Penso che l’accompagnamento coatto alla vaccinazione non ci sarà mai”.Fgl/Pie