Martedì 30 novembre 2021 - 20:11

Giornalista molestata, daspo di 2 anni al secondo tifoso viola

Anche lui identificato grazie a immagini televisive

Firenze, 30 nov. (askanews) – Un altro tifoso della Fiorentina, dopo il ristoratore di Ancona, è stato raggiunto dal provvedimento di Daspo ed è indagato per violenza sessuale, per le molestie ai danni della giornalista di Toscana Tv, Greta Beccaglia, sabato scorso, all’esterno dello stadio Castellani di Empoli. Le immagini della trasmissione dell’emittente locale mostrano in effetti una seconda persona avvicinarsi e palpeggiare la giornalista, peraltro fatta oggetto di ripetuti apprezzamenti volgari anche da altri tifosi. Il primo daspo di 3 anni è stato emesso per Andrea Serrani, per questo secondo tifoso, che risiede nella provincia di Firenze il provvedimento è di due anni.Xfi/Int2