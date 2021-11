Martedì 30 novembre 2021 - 11:39

Daspo di 3 anni al tifoso che ha molestato la giornalista in tv

Provvedimento in vigore da oggi

Firenze, 30 nov. (askanews) – Il questore di Firenze, Filippo Santarelli, ha emesso ieri, ed entra in vigore oggi, un Daspo di tre anni nei confronti di Andrea Serrani, il tifoso viola che ha molestato la giornalista di Toscana Tv, Greta Beccaglia, in diretta sabato scorso. Serrani è un ristoratore 45enne di Chiaravalle (Ancona). Serrani, contro il quale la giornalista ha presentato una denuncia, è indagato dalla Procura di Firenze per l’ipotesi di reato di violenza sessuale.Xfi/Int5