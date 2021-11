Lunedì 29 novembre 2021 - 09:36

In aumento decessi e terapie intensive

Dati bollettini: +25,5% casi; +23,6% vittime; +28,6 ricoveri

CONDIVIDI SU:





















Roma, 29 nov. (askanews) – Da quanto emerge dall’analisi dei numeri nei bollettini quotidiani forniti da Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, nella settimana appena trascorsa, 22-28 novembre 2021, i contagi da Covid-19 in Italia sono saliti del 25,51% rispetto alla settimana precedente 15-21 novembre (in totale 82158 casi rilevati contro 65460): una crescita di nuovi casi costante nell’ultimo periodo, visto che sette giorni fa si era rilevato un +27,56% sull’8-14 novembre.Ad aumentare di più, sempre nel confronto tra 22-28 novembre e 15-21 novembre, sono invece i decessi: la scorsa settimana +23,63% (497 vs 402; sette giorni fa l’aumento settimanale delle vittime era stato del 3,08%).Crescono anche i nuovi ingressi in terapia intensiva: +28,67% (386 vs 300; il tasso di aumento è il triplo rispetto a quello della settimana precedente, quando si era segnato un +9,89%).Sav/INt5