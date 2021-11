Lunedì 29 novembre 2021 - 08:40

Da oggi il Friuli Venezia Giulia in zona gialla

Tutte le disposizioni

Trieste, 29 nov. (askanews) – Da questa mattina, il Friuli Venezia Giulia, prima regione italiana, è in zona gialla. La principale disposizione prevede l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e in presenza di altre persone con l’evidenza che non serve durante le passeggiate in solitaria o in caso di attività fisica durante la quale dovrà comunque essere osservata la distanza di almeno due metri da altre persone.Inoltre, in regione sarà già valido il nuovo certificato verde denominato “Green pass rafforzato” che è destinato a chi è vaccinato o guarito e il cui possesso, per motivi di adeguamento tecnologico, potrà essere dimostrato fino al 5 dicembre 2021 solo esibendo il modello cartaceo che quindi dovrà essere stampato oppure avere la fotografia integrale dello stesso.Ai possessori del “Green pass rafforzato” sarà consentito l’accesso a spettacoli, eventi sportivi (come gli stadi e i palazzetti dello sport), nei bar e ristoranti per il consumo al tavolo e al chiuso. Inoltre, il “Green pass rafforzato” sarà necessario per accedere a feste e discoteche oppure alle cerimonie pubbliche. Il tampone che permette di avere il “Green pass base” sarà ancora valido per andare al lavoro e per gli spostamenti a lunga percorrenza oltreché per l’ingresso nelle piscine e nelle palestre. In questo caso il certificato verde base ha la stessa durata del tampone, ovvero 72 ore nel caso di test molecolare, 48 ore nel caso di test rapido effettuato nelle farmacie o nelle altre strutture attivate in queste settimane.Fdm/Int5