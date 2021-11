Sabato 27 novembre 2021 - 13:25

Economia circolare: Ikea al Mercatone dell’antiquariato di Milano

Arredi provenienti dagli hub della circolarità milanesi

CONDIVIDI SU:





















Milano, 27 nov. (askanews) – Inedita presenza di Ikea al Mercatone dell’antiquariato in programma sul Naviglio Grande a Milano domenica 28 dicembre. Nell’ambito delle iniziative messe in piedi dal colosso svedese per promuovere la circolaratà nel comparto dell’arredo casa, Ikea proporrà ai visitatori una selezione di arredi che provengono dagli hub della circolarità degli store di Corsico, Carugate e San Giuliano, accompagnati da un’etichetta che racconta la storia di ogni prodotto.La presenza di Ikea al Mercatone dell’antiquariato è un modo in più per comunicare l’importanza di passare ad una economia circolare anche quando parliamo delle nostre case. Già durante tutto l’anno Ikea ha organizzato la vendita del second hand negli spazi tradizionalmente chiamati “Angolo delle occasioni”, trasformati in veri e propri circular hub dove i mobili vengono sottoposti a un processo di recupero per poi essere rivenduti. Un’altra iniziativa che va in questa direzione è anche il Green Friday in corso fino al 5 dicembre, con cui si possono “rivendere” i propri mobili Ikea e acquistare usato presso i suoi hub circolari.