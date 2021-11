Venerdì 26 novembre 2021 - 14:30

Zingaretti: nel Lazio valutare obbligo mascherine all’aperto

Lettera ai sindaci e ai prefetti della regione

Roma, 26 nov. (askanews) – Valutare l'obbligo delle mascherine all'aperto. A chiederlo il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una lettera ai Prefetti e ai Sindaci del Lazio."L'evoluzione della pandemia da Covid-19 impone a tutti noi la massima attenzione e responsabilità. Grazie alla larga adesione alla campagna vaccinale, nella nostra regione il dato relativo ai ricoveri, e in particolare – scrive Zingaretti – a quelli nelle terapie intensive, resta sotto controllo. La situazione epidemiologica tende tuttavia al peggioramento, e rende necessario un controllo puntuale e rigoroso sulla sicurezza dei comportamenti. Oggi – dice – siamo chiamati nuovamente a uno sforzo per determinare condotte rispettose delle regole imposte dall'emergenza e a vigilare perché queste vengano osservate da tutti. Ritengo, per questi motivi, importante porre la massima attenzione di tutti gli attori interessati, dagli Amministratori locali alle Forze di Polizia, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica. Ove necessario, anche valutando l'adozione di misure particolari, sempre basandosi sull'incidenza del virus nelle varie realtà territoriali della Regione". Di qui la richiesta: "Mi riferisco in particolare all'obbligo di mascherine all'aperto, soprattutto nei luoghi di aggregazione e nei centri dello shopping" conclude il governatore.