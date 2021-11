Venerdì 26 novembre 2021 - 12:57

Rural Food Festival, sindaco Lo Polito: agroalimentare prima forza

Dall'8 al 12 dicembre a Castrovillari

Roma, 26 nov. (askanews) – Presentato il Rural Food Festival, appuntamento multi esperienziale che si propone di valorizzare la culturale alimentare del Pollino. L’evento, finanziato dalla Regione Calabria attraverso il bando del settore 4 (promozione della Calabria e dei suoi asset strategici – spettacolo, grandi eventi e marketing territoriale), si svolgerà dall’8 al 12 dicembre e avrà come nucleo centrale la città di Castrovillari e alcuni luoghi simbolo, riuscendo però a contaminare anche il territorio limitrofo in una grande alleanza che si propone di mettere in relazione chef, produttori, operatori turistici, stampa di settore, chiamandoli ad un dialogo aperto per fare rete e coinvolgere il grande pubblico.“L’agroalimentare rappresenta per noi una forza attrattiva straordinaria, che si lega a doppio filo con il turismo esperienziale e sostenibile che vogliamo promuovere – ha dichiarato il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito – per questo abbiamo scelto di candidare la nostra idea alla Regione Calabria che, anche attraverso i Distretti del Cibo, sta dando piena rappresentanza alla filiera agricola di qualità quale ambasciatrice straordinaria della bellezza della nostra terra”.Patrocinato dalla Regione Calabria, dal Parco nazionale del Pollino, dal Gal Pollino Sviluppo e dalle organizzazioni agricole Cia e Coldiretti, il Rural Food Festival vedrà coinvolte le condotte Slow Food Magna Graecia – Pollino e Valle del Mercure – Pollino e si avvale del contributo economico di Gas Pollino, Aci Cosenza e Glf.Cinque giorni di visite sul territorio con attività didattico esperienziali nelle aziende dell’agricoltura, della viticoltura e delle zootecnica del territorio, laboratori artigianali sulle antiche preparazioni della pasta, dei dolci legati alla tradizione natalizia, ma anche degustazioni tecniche di vini, confronti istituzionali sul presente e il futuro della valorizzazione dei prodotti identitari legati al marketing territoriale e il turismo, masterclass, un mercato delle eccellenze alimentari che porterà in piazza i produttori eroici e le aziende custodi della tradizione del Pollino, e tanti giovani chef protagonisti della scena gastronomica regionale chiamati a reinterpretare a tavola le gemme alimentari di questo straordinario areale a cavallo tra Calabria e Basilicata.Un grande evento di promozione dei valori legati alla dieta mediterranea, un momento formativo e didattico per le nuove generazioni, palcoscenico di promozione della sostenibilità ambientale delle micro produzioni legate al rispetto del territorio e al ciclo naturale della stagionalità.