Giovedì 25 novembre 2021 - 14:46

Il Friuli-Venezia Giulia verso il giallo da lunedì

Domani la conferma

Trieste, 25 nov. (askanews) – Si saprà domani se il Friuli Venezia Giulia passerà in zona gialla da lunedì prossimo, 29 novembre. E’ molto probabile considerati i dati sull’occupazione dei posti letto in ospedale e soprattutto nelle terapie intensive. In Regione, in ogni caso, si sta lavorando a questa ipotesi, anticipare di una settimana la nuova stretta introdotta con il “super” Green pass.Fdm/Int2