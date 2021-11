Giovedì 25 novembre 2021 - 08:06

“Faremo 100mila terze dosi al giorno, nuova sfida” (Bertolaso)

"Vaccinare a febbraio sarebbe tardi"

Roma, 25 nov. (askanews) – “Lunedì faremo 60 mila terze dosi, ma a dicembre il target quotidiano salirà a 100 mila. Sarà una progressione” perché “la sfida si gioca davvero adesso. Serve un mese, ma fatto bene. A me non serve vaccinare a febbraio, sarebbe tardi. Con 2 milioni e mezzo di terze dosi prima di Natale abbattiamo il picco”, dice Guido Bertolaso, responsabile della campagna anti-Covid in Lombardia al Corriere della Sera.“Questo è l’effetto Kabul. Quando gli americani hanno detto che avrebbero lasciato l’Afghanistan nessuno ha battuto ciglio.Quando hanno visto che salivano sugli elicotteri c’è stato l’assalto all’aeroporto. Succede sempre così: fin quando non tocchi con mano che accade qualcosa di serio aspetti e speri. Poi ti muovi e tendenzialmente inizia la corsa”, aggiunge a proposito di prenotazioni e contagi.“Ora saliamo sul ring. Il generale Francesco Figliuolo mi ha garantito che abbiamo tutte le dosi necessarie per spingere forte in questo mese. Da lunedì inizia la battaglia di dicembre – spiega Bertolaso – Da ottobre a metà novembre eravamo a 800 mila appuntamenti. Solo nell’ultima settimana ne abbiamo dati un milione”.E per i prossimi mesi aggiunge: “Abbiamo in mano due scenari. Il secondo non è per nulla buono. E ci costringe a rifareicalcoli.Alla vigilia di Natale potremmo avere una pressione molto maggiore sugli ospedali: raggiungere il 20 per cento di occupazione delle terapie intensive anche in Lombardia che come Regione sta meglio di altre. Per questo ora serve una spallata importante”.Dmo/Int5