Giovedì 18 novembre 2021 - 07:25

“Vedrei bene il lockdown solo per non vaccinati” (l’esperto Gori)

"Otto ricoverati su dieci non sono immunizzati"

Roma, 18 nov. (askanews) – “Se la situazione continuasse a peggiorare non vedrei sfavorevolmente il lockdown dei non vaccinati”. Andrea Gori, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale e primario al Policlinico di Milano, prende in considerazione anche per l’Italia la proposta degli anestesisti tedeschi di far partecipare solo vaccinati e guariti alla vita pubblica in Germania. “La ripresa del contagio è costante e da una settimana si nota chiaramente. Si tratta di un fenomeno internazionale, che da noi va meglio grazie all’alto numero di vaccinati. Il problema sono i non vaccinati”, afferma Gori in un’intervista al quotidiano La Stampa.“I contagi riguardano soprattutto la minoranza di non vaccinati”, insiste l’esperto. “Sono loro la causa del ritorno della pandemia”. In ospedale, comunque, “per ora la pressione è modesta e l’aumento dei ricoveri pure”. I ricoverati “per l’80 per cento sono non vaccinati, che rischiano molto”. “I vaccinati che arrivano in ospedale di solito soffrono già di problematiche importanti, come trapianti o tumori, e il contagio li compromette”, sottolinea Gori.Coa/Int5