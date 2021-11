Mercoledì 17 novembre 2021 - 10:30

Il 27 novembre a Roma Sparkle, 95 bollicine premiate con 5 sfere

La regione più premiata è la Lombardia, seguono Trentino e Veneto

CONDIVIDI SU:





















Roma, 17 nov. (askanews) – Andrà in scena a Roma sabato 27 novembre 2021 la presentazione di Sparkle 2022, ventesima edizione della guida ai migliori spumanti secchi italiani, edita dalla storica rivista di enogastronomia Cucina e Vini. A partire dalle 11.30, presso l’hotel The Westin Excelsior, saranno premiate con le ambite “5 sfere” ben 95 etichette tra le circa 900 presenti in guida, prodotte dalle migliori aziende vitivinicole del Bel Paese.La regione più rappresentata è la Lombardia, grazie ai 37 riconoscimenti ricevuti per lo più da vini appartenenti alla denominazione Franciacorta DOCG; a quota 20, il Trentino, con soli Trento DOC; segue, con 17 premi, il Veneto, a stragrande maggioranza Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG; poi Piemonte (7), Alto Adige (4), Puglia (3), Abruzzo (2) e, con una cantina a testa, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Marche, Lazio e Sicilia.La produzione di spumante nell’annualità dal primo agosto 2020 al 31 luglio 2021 ha registrato un numero di bottiglie che sfiora il miliardo, superando 988 milioni di pezzi, mentre nella passata stagione non si arrivava a 840 milioni. Una crescita superiore al 17% è un fatto unico nel panorama mondiale, sintomo di un successo internazionale destinato a consolidarsi e ad allargarsi a tutti i territori produttivi. Dalle 14 alle 22 ci sarà una grande degustazione con oltre 200 spumanti secchi italiani.