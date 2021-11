Lunedì 15 novembre 2021 - 14:23

Cosa dice Bertolaso sulla situazione Covid in Lombardia

"Qualche giornale scrive cose inesatte"

Milano, 15 nov. (askanews) – “Siamo una delle regioni con l’incidenza bassa” di nuovi positivi ogni 100mila abitanti. Lo ha sottolineato Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti Covid in Lombardia, parlando ai volontari di protezione civile. “Secondo i dati del ministero della Salute – ha detto – l’incidenza media in Italia è 78, in Lombardia è a 56”.Bertolaso se le è presa con “qualche giornale che scrive che stiamo trainando la crescita dell’epidemia: ma dove l’avete visto sto film? A tutti i costi dovete per forza trovare qualche ragione per denigrare la Lombardia la regione più importante di questo Paese”, ha attaccato Bertolaso.L’ex capo della Protezione Civile ha quindi spiegato che ad andare meglio sono “Puglia, Molise, Basilicata e Valle D’Aosta.Non ci sono regioni con numeri paragonabili a quelli della Lombardia” in termini di abitanti e densità. “Il dato sull’incidenza è il più importante di tutti. Perché dobbiamo dire cose non esatte? I numeri della Lombardia sono di gran lunga inferiori alla media nazionale”, ha chiosato Bertolaso.Mch/Int9